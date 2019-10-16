Минвостокразвития рассказало о стратегии по наименее освоенным частям Арктики

Фишкин обратил внимание на полуостров Таймыр и арктическую зону Якутии. По его мнению, здесь имеются немалые возможности для инвестиций, несмотря на непростые условия работы.

Он обозначил и другие перспективные объекты, которые выходят на Севморпуть. Речь идет о Зырянском угольном разрезе и Томторском месторождении редкоземельных металлов.

Также есть добыча алмазов на Анабаре и месторождения золота и олова в бассейне реки Яна.

Чиновник рассказал и об объектах инфраструктуры, на которые ляжет основная нагрузка. В частности, это терминал Зеленый мыс, бухта Нордвик, морской порт Тикси и Хатагский морской порт.

«Скорее всего, какие-то меры налогового и прочего стимулирования для арктических инвесторов будут предложены», — отметил Фишкин.