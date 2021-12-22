Минувшая ночь в Москве стала самой морозной за последние 54 года

Минувшая ночь в Москве побила рекорд холода. Таких сильных морозов в столице не было 54 года. В 1967 году минимальная температура составила -22,8 градуса, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве, на базовой городской станции ВДНХ, минимальная температура воздуха понизилась до -22,2 градуса. В центре города было -19,6, в Строгине — ровно -22 мороза, в Тушине и Бутове — -22,9 градуса», — сообщил он у себя в Instagram.

По данным специалиста, в Новой Москве, в Михайловском воздух остыл до -25,1 градуса. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Солнечногорске — -25,5, Сергиевом Посаде — -25,9, Талдоме — -26 градусов, в Электростали столбики термометра показали -26,1, Электроуглях — -26,3 градуса.

«Ну, и на полюсе холода — в Черустях было -28,8», — уточил Тишковец.

Он напомнил, что по действующим нормам дошкольники и школьники начальных классов могут не ходить на уроки при морозе в -25 градусов. То есть сюда попадают маленькие жители Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиева Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей, уточнил эксперт.

«При такой аномально низкой температуре можно устроить дубак-челлендж, то есть такую русскую забаву, по правилам которой горячая вода на морозе выплескивается в воздух <…> и превращается в эффектные снежные брызги», — добавил метеоролог.