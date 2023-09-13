Общество 13 сентября 2023, 12:05 Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в сезоне Тишковец: ночь на 13 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени РИА «Новости»

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Прошлая ночь стала самой холодной за эту осень в Московском регионе. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на полюсе холода, в подмосковных Черустях, температура составила плюс 1,1 градуса. Однако в Москве было теплее, плюс 7,3 градуса, то есть немного выше, чем накануне.

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«Сегодня в столичном регионе была самая прохладная ночь текущей осени. На полюсе холода, в Черустях, было плюс 1,1 градуса», — рассказал синоптик.

Ранее третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 сентября. Так, дневная температура в Подмосковье поднимется до 20 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

А жителям нескольких регионов России пообещали в ближайшие дни аномальное тепло — на семь и более градусов выше нормы.