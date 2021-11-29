«Минуту молчания провели и разошлись». Депутат рассказал о банкете в день траура по жертвам ЧП на «Листвяжной»

Участники банкета по случаю инаугурации мэра Прокопьевска в день траура по погибшим в «Листвяжной» пили чай с конфетами и слушали доклад о погибших горняках. О торжестве на фоне скорби местный депутат Александр Булгак рассказал газете «Известия».

Парламентарий, занимающий пост зампреда горсовета депутатов Прокопьевска, рассказал, что застолье было приурочено не только к инаугурации мера, но и ко Дню матери. А сам градоначальник, отрицавший свое присутствие на банкете, на самом деле там был.

«Глава города рассказал нам ситуацию по погибшим шахтерам, минуту молчания провели и разошлись», — поведал депутат.

Булгак, чью начальницу Наталью Бурдину уволили вместе с мэром Вячеславом Старченко, признал, что «немножко некрасиво получилось». Однако он заверил, что никто из присутствовавших не веселился. По его словам, все спокойно и тихо сидели, понурив голову. Но объяснить наличие спиртного он не смог.

«Там не было ни танцев, ни музыки, ничего», — сказал он.

Скандальное пиршество по случаю избрания Старченко на пост мэра Прокопьевска прошло 25 ноября. В этот день более 50 человек погибли из-за аварии на шахте «Листвяжная», в связи с чем в Кузбассе объявили траур. После появления в Сети видео с банкета Старченко отстранили от должности, в которой он пробыл всего день, а также исключили из «Единой России». Сам он заявлял, что никакого банкета не было.