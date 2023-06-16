Общество 16 июня 2023, 15:07 Минуту молчания объявят по всей России 22 июня в память о Великой Отечественной войне Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет 22 июня РИА «Новости»

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Всероссийская акция «Минута молчания» пройдет 22 июня в память о Великой Отечественной войне, которая унесла жизни 27 миллионов жителей Советского Союза. Во всех населенных пунктах страны минуту скорби одновременно объявят в 12:15. Люди вспомнят родных и близких, которые пережили самую кровопролитную войну прошлого века.

На эту минуту прервется теле- и радиовещание, однако особенно важно провести минуту молчания и в реальности. Чтобы прекратили работать кассы в торговых центрах, остановились общественный транспорт и личные автомобили, приостановилась работа на предприятиях, где это позволяет технологический цикл.

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День памяти и скорби, 22 июня, — одна из самых печальных дат в российской истории. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Рано утром фашистская Германия без объявления напала на СССР. Война длилась 1418 дней и ночей и закончилась победой Советского Союза. День памяти и скорби учредили в 1996 году (с 1992 года он назывался Днем памяти защитников Отечества).