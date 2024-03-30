Общество 30 марта 2024, 14:35 Минута молчания прошла у стен «Крокуса» в память о жертвах теракта Минуты молчания в память о жертвах теракта провели у стен «Крокуса» 30 марта

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Минутой молчания почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в субботу после заупокойной службы у стен концертного зала. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Почтить память погибших пришли более ста дипломатических работников из разных стран. Панихиду провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, всего к зданию «Крокуса» прибыли порядка 200 человек.

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Главк МЧС по Московской области ранее обновил информацию по количеству пострадавших и погибших в теракте. Жертвами стали 144 человек, 15 из них — дети. Число пострадавших увеличилось до 551 человека.

Следственный комитет накануне завершил работу в здании «Крокуса». По делу о теракте проходят девять человек, из них четверо — исполнители атаки на концертный зал.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев ранее заявил, что кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США.