Минусы законопроекта о самозанятых водителях назвали в профсоюзе таксистов

«Я считаю, что это полная туфта — то, что они пытаются в Госдуме там сделать. Есть закон 224, по-моему, в котором написано, в каких сферах допускаются самозанятые. Вот они не допускаются там, где лицензионная деятельность. А такси у нас — разрешительная деятельность», — заметил специалист.

Попков объяснил, что сперва нужно будет переписать закон о самозанятых, а потом уже внедрять его в такси. Он уточнил, что профсоюз против независимой деятельности в сфере транспорта. По его мнению, это «путь в рабство». Помимо прочего, с физического лица нельзя ничего спросить.

В Госдуме начали готовить новый законопроект о работе такси. Согласно документу, самозанятые в отличие от индивидуальных предпринимателей не будут иметь возможности работать без агрегатора.