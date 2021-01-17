Минусы ввода QR-кодов вместо водительских прав перечислили в Госдуме

Минцифры анонсировало переход с бумажных водительских прав на электронные — их можно будет предъявить через специальное мобильное приложение. В Госдуме не уверены, что в России получится внедрить эту систему.

Такое заявление сделал член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он назвал несколько проблем, с которыми столкнется эта инициатива, в числе которых фотобаза водителей. Лысаков подчеркнул, что сотрудники ГИБДД должны проверять не только наличие водительского удостоверения, но и фото автомобилиста.

Депутат отметил, что по закону штраф за нарушение ПДД направляется собственнику транспортного средства, который есть в электронной базе, При этом не обязательно, что конкретно он был за рулем.

«Вопрос в том, есть ли фотобаза водителей, по которой можно не просто установить, что такое-то водительское удостоверение в природе существует, но и в том, что водитель, которого остановил инспектор, соответствует этому фото», — подчеркнул депутат.

По мнению Лысакова, человека превращают в «приложение к QR-коду». Он предположил, что правильнее будет ввести универсальную пластиковую карту, которая будет содержать все необходимые документы.

«Минус в том, что нас постепенно приучают к QR-коду. На мой взгляд, это достаточно двоякое впечатление производит, что людей начинают приучать к QR-коду, делая не приложение к живому человеку, а живого человека приложением к QR-коду», — заявил он.

Лысаков добавил, что не видит особой проблемы в том, чтобы возить с собой маленькую пластиковую карточку — водительское удостоверение.