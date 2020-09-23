Мину времен ВОВ обнаружили в Ленобласти

Приехавшие на вызов саперы определили, что ржавая болванка — действительно опасная вещь, а именно, 105-миллиметровая минометная мина, причем сильно изъеденная коррозией.

Опасности находка не представляла, но ее вывезли на полигон, где позже уничтожили.

Помимо этого, в селе Русско-Высоцкое нашли 82-миллиметровую мину. Она находилась возле мусорного контейнера в черном пакете.