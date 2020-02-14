Минтуризма Чечни бросилось на поиски кота, поедающего черемшу

В Чечне разыскивают кота, которому нравится черемша. Видео, на котором животное с охотой ест это растение, посмотрели в министерстве туризма региона. Теперь кота хотят пригласить на фестиваль черемши в Грозном.

«Уважаемые жители Чеченской республики! Нам крайне необходима ваша помощь. Все мы видели ролик в Instagram о том, что кот или кошка ест черемшу. Нам очень нужно найти этого кота и пригласить его на фестиваль черемши», — заявил министр туризма региона Муслим Байтазиев.

В аккаунте ведомства в Instagram уточнили, что кота планируют сделать специальным гостем мероприятия, «чтобы он мог представлять интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире». Фестиваль пройдет 29 февраля.

Черемшу еще называют медвежьим луком. Это травянистое растение, распространенное по всей Европе и на Кавказе. В пищу обычно употребляют листья, собирая их весной. Черемшу добавляют в салаты, пироги и супы.