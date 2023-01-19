Общество 19 января 2023, 19:16 Минцифры выступило за замену некоторых документов на смартфон Глава Минцифры Шадаев: смартфон может заменить необходимые в быту документы Unsplash

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Глава Минцифры Максут Шадаев призвал начать более активный переход на электронную документацию. По его мнению, смартфон может заменить для россиян часть документов, которые они используют чаще всего. С таким заявлением министр выступил на брифинге о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика», сообщило РИА «Новости».

Со слов Шадаева, смартфон должен заменить некоторые документы, которые сейчас граждане страны вынуждены носить с собой практически постоянно. Использовать электронный документ, например, можно было бы для покупки алкоголя или прохода в бизнес-центр.

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«Все в одном устройстве, в одном приложении. Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но это как раз наиболее частые случаи», — объяснил он.

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Министерство юстиции РФ анонсировало запуск портала бесплатной правовой помощи. Систему создали при участии МВД и Минцифры. В конце 2022 года платформу запустили в тестовом режиме в ряде российских регионов. Среди них Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.