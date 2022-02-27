Минцифры сообщило о беспрецедентных атаках на сайт госуслуг

На сайт госуслуг обрушились беспрецедентные по масштабу кибератаки, заявили в Минцифры. По данным ведомства, в минувшую пятницу специалисты зафиксировали свыше 50 DDoS-атак мощностью более одного терабайта.

В министерстве подчеркнули, что все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, а данные пользователей сайта госуслуг находятся под надежной защитой, сообщил ТАСС.

В ведомстве обратили внимание, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. Но вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей защищены.

Службы безопасности и управления инфраструктурой работают 24 часа в сутки, подчеркнули в пресс-службе. Поэтому если это потребуется, будут запущены дополнительные механизмы защиты ресурсов.