Общество 26 июля 2023, 18:52 Минцифры: самому пожилому владельцу карты болельщика почти 101 год

Читать 360tv в

Самому возрастному владельцу карты болельщика почти 101 год, день рождения он отпразднует 5 августа. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Житель Батайска, который станет первым 101-летним обладателем карты, не единственный в возрастной категории от 100 лет. Как добавили в министерстве, в России всего 17 официальных фанатов от 100 лет. А самый маленький болельщик подал документы на получение карты, когда ему было меньше месяца.

Авторы: