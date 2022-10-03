Минцифры разработало новые правила контроля почтовых отправлений | 360°

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Минцифры разработало новые правила контроля почтовых отправлений

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Согласно разработанному Минцифры приказу, сотрудники почты будут иметь право потребовать от отправителя вскрыть посылку, если коробка издает подозрительные звуки или запахи. Об этом написала «Парламентская газета».

Открыть посылку можно попросить, если из коробки доносятся звуки — например, тиканье, щелканье, жужжание. Также подозрительной будет считаться коробка, от которой исходит посторонний запах. Планируемые правки могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.

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