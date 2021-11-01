Минцифры разработало критерии для социально значимых сайтов

Минцифры сформулировало требования к сайтам, которые намерены попасть в список социально значимых. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь у таких сайтов должна быть доменная зона ru, «рф», su, «дети» или «рус». Доменом должна управлять российская компания, основной язык сайта должен быть русский, а еще ему нужно работать на российском софте.

Также эксперты будут учитывать прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных сайтов.

«Документ определяет порядок ведения перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, при доступе к которым услуги связи по передаче данных и по предоставлению доступа к интернету могут оказываться абоненту — гражданину РФ без взимания платы», — сказано в сообщении.

В документе указано, что эти правила будут распространяться на социально значимые ресурсы, в том числе направленные на воспитание молодежи и формирование культуры безопасного пользования интернетом. Однако это не касается сайтов государственных органов.

Закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам этим летом подписал президент России Владимир Путин.