Минцифры рассказало, сможет ли РФ вернуться к проекту цифровых паспортов

Минцифры позднее надеется вернуться к проекту цифровых паспортов в России. Об этом РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ рассказал глава ведомства Максут Шадаев. В настоящее время проект заморожен.

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — отметил глава ведомства.

Цифровой паспорт представляет собой аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. Предполагалось, что пилотный проект по выдаче таких паспортов стартует в 2023 году в Москве, Подмосковье и Татарстане. Пользоваться таким документом можно было бы на всей территории страны, а его получение предполагало добровольный характер.

Проект также предусматривал, что по желанию владельца в память паспорта вносилась дополнительная информация: ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения.

Ранее Fоrbеs сообщил, что Минцифры РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. По данным издания, одной из причин заморозки проекта стала стоимость цифрового паспорта, которая должна была составить 1 000 рублей. В то же время бумажный паспорт стоит 300 рублей. Еще одной причиной приостановки проекта мог стать дефицит материалов электронных носителей. По некоторым данным, для производства карт в России не хватает пластика и чипов.