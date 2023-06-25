Общество 25 июня 2023, 20:02 Минцифры призвало дать выходной сотрудникам региональных ИТ-компаний и СМИ 26 июня Минцифры: сотрудникам региональных СМИ и ИТ-компаний нужен еще один выходной РИА «Новости»

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Произошедшие в минувшую субботу, 24 июня, события в России оказали серьезную эмоциональную нагрузку на многих людей. В этой связи работающим в непрерывном режиме ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, нужно дать дополнительный выходной сотрудникам из регионов, которые оказались в эпицентре событий. Такую рекомендацию в своем Telegram-канале дало Министерство цифрового развития.

В ведомстве подчеркнули, что предлагают не привлекать к работе сотрудников, которые не отвечают за работу критически важных функций.

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«Многие сотрудники Минцифры провели выходные на рабочем месте, поэтому мы тоже приняли такое решение для своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Министерство призвало руководителей компаний из курируемых отраслей последовать его примеру.

В минувшую субботу основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что понедельник, 26 июня, станет выходным днем. Он заявил, что это необходимо для минимизации рисков горожан. Он также попросил москвичей и жителей города воздержаться от поездок без необходимости. После прекращения мятежа пресс-служба мэрии заявила, что выходной отменять не станет, а работодатели сами решат, кто сможет не выходить на службу.