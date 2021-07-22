Минцифры приравняет банковскую идентификацию россиян к идентификации через ЕСИА

Минцифры с 1 сентября текущего года по 31 декабря 2022-го проведет эксперимент по признанию банковской идентификации людей равнозначной идентификации через ЕСИА для получения госуслуг. Документ об этом был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Это позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг», — пояснили ТАСС в министерстве.

Там добавили, что для этого человеку нужно иметь регистрацию в ЕСИА и предварительно единожды дать соответствующие согласие через Госуслуги на приравнивание банковской идентификации к идентификации в ЕСИА для получения госуслуг в каналах банка.

Через коммерческие площадки банков люди смогут получить информацию о ходе исполнительного производства, добавили в Минцифры, а также подавать заявления на постановку транспортного средства на госучет, вносить изменения в его регистрационные данные или прекращать государственный учет, оформлять страховые, накопительные пенсии и государственное пенсионное обеспечение, получать сведения о их назначении, и оформлять сертификаты на материнский капитал.

По завершении эксперимента Минцифры проведет оценку его результатов и подготовит доклад в правительство с необходимыми предложениями, в том числе в части нормативно-правового регулирования.

Прием заявлений на единовременную выплату для детей школьного возраста в России начался 15 июля. Семьи со школьниками должны получить по 10 тысяч рублей. Выплаты полагаются семьям с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, у которых есть ограничения по здоровью и которые продолжают учиться в школе. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг или лично через клиентскую службу Пенсионного фонда России. В случае подачи заявления онлайн никаких дополнительных документов не требуется.