Минцифры предложило ограничить запись в МФЦ через сайт госуслуг

Минцифры РФ разработало проекте постановления правительства, в котором предлагается исключить недобросовестное получение услуг через МФЦ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По плану органы и организации, которые предоставляют услуги, будут в праве отказать в записи на прием через портал госуслуг и через другие каналы в том случае, если заявителем за определенный промежуток времени превышен лимит запросов на предоставление услуги, отметила «Газета.ru».

Количество слотов времени для записи на прием для одного заявителя будет установлено регламентом.

Изменения, как планируется, позволят исключить случаи недобросовестного использования механизма записи на прием в ведомства и передачи слотов времени лицам, которые не записывались на прием через «Госуслуги».

Минтруд разработал новые правила выдачи пенсий для тех, кто хочет получить ее всей суммой одновременно. Так получится сделать не у каждого. Новый алгоритм коснется только двух категорий граждан. К первой относятся социально незащищенные россияне, которые получают пенсию по потере кормильца или инвалидности. Вторые — это люди, сумма накоплений которых во время трудовой жизни оказалась слишком мала. Суть алгоритма заключается в его упрощении. Заявление на разовую выплату всей пенсии можно будет подать онлайн через «Госуслуги».