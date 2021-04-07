Минцифры предложило ввести в соцсетях отдельный режим регулирования личных данных

В социальных сетях необходимо установить отдельный режим регулирования персональных данных. Таким мнением с журналистами поделился глава Минцифры Максут Шадаев. В среду состоялся Российский форум по управлению интернетом RIGF-2021.

«Здесь мы вообще считаем, что для соцсетей должна быть отдельная регуляторика по обработке персональных данных», — передало его слова РИА «Новости».

Такой режим, по его словам, не должен предусматривать жесткой идентификации и доступ к этим данным самих соцсетей. При этом Шадаев добавил, что министерство готовит поправки к законодательству о персональных данных для установления специальных режимов обработки данных пользователей соцсетей.

Представители Facebook ранее прокомментировали недавнюю утечку персональных данных. Они сняли с хакеров ответственность за произошедшее. По их словам, соцсеть никто не взламывал: доступ к информации злоумышленники получили благодаря извлечению данных с веб-ресурсов. Проблему в пресс-службе назвали решенной. Эксперты посоветовала пользователям регулярно проверять настройки конфиденциальности.