Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для IT-специалистов | 360°

Общество 28 октября 2022, 15:37 Минцифры предложило упростить правила выдачи ипотеки для IT-специалистов Минцифры: льготная ипотека будет доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний РИА "Новости"

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Минцифры России внесло в правительство проект новых правил для получения ипотеки IT-специалистам. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

В документе указано, что теперь льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

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«Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. Упрощены и условия по трудоустройству», — отмечено в сообщении.

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Если раньше возраст сотрудника, подпадающего под критерии получения ипотеки, был от 22 до 44 лет, то теперь — от 18 до 50 лет.

Уровень зарплаты айтишников до вычета НДФЛ должен быть не меньше 120 тысяч рублей для всех городов-миллионников, кроме Москвы. В столице — 150 тысяч рублей. Для небольших городов установили порог зарплаты от 70 тысяч рублей.

«После предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованных IT-компаниях нужно в течение пяти лет», — подчеркнули в министерстве.

По данным Минцифры, недвижимость по ипотеке приобрели более 4,2 тысячи IT-специалистов на 40 миллиардов рублей. Как минимум еще 10 тысяч программистов смогут воспользоваться программой до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что число долгосрочных ипотечных кредитов в московском регионе стало максимальным.