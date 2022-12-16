Общество 16 декабря 2022, 02:42 Минцифры предложило создать услугу блокировки спам-звонков

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Минцифры считает необходимым ввести бесплатную услугу для блокировки автообзвона. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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Уточняется, что эта услуга уже есть у некоторых приложений, но в ведомстве хотят, чтобы она стала бесплатной для всех. Также абоненты смогут посмотреть, кто именно им звонил, не поднимая при этом трубку. Минцифры рассчитывает, что эту инициативу удастся реализовать к 1 марта будущего года.