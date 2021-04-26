Минцифры предложило сделать предустановленный российский софт удаляемым

Минцифры намерено изменить правила предустановки программного обеспечения (ПО) на электронные устройства и внести в них пункт, разрешающий удалять предварительно установленные программы. Проект постановления появился на официальном портале нормативно-правовых актов.

Инициатива могла стать реакцией на скандал с предустановкой неудаляемых сервисов «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты» на гаджеты Samsung. Скандал разгорелся в конце марта.

Представители компании заявили клиентам, что установка сервисов происходит во исполнение требование об обязательной предустановке отечественных приложений. Однако у пользователей неудаляемые приложения вызвали только негативную реакцию, которой они активно делились в соцсетях.

Теперь в Минцифры полагают, что производители должны будут обеспечить возможность удаления предустановленного российского софта. При этом вендорам (поставщикам торговых марок) могут разрешить брать с разработчиков российских сервисов плату за установку их приложений на более благоприятных условиях.