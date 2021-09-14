Минцифры предложило разрешить ограничение средств связи при ЧС

В России предложили разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила сроком на шесть лет могут начать действовать с марта 2022 года.

Проект был разработан Минцифры. Согласно документу, приоритетными пользователями любых средств связи во время ЧС будут Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардия, а также координационные органы всех уровней единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В документе также указывается, что решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи должно приниматься Минцифры вместе ‎с приоритетными пользователями на основе анализа состояния сетей в зоне ЧС, а также предложений координационного органа единой госсистемы. Согласно проекту, они должны направляться в министерство с использованием любых видов связи и рассматриваться незамедлительно.