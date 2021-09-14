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    14 сентября 2021, 16:57

    Минцифры предложило разрешить ограничение средств связи при ЧС

    Ольга Назаркина

    В России предложили разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правила сроком на шесть лет могут начать действовать с марта 2022 года.

    Минцифры предложило разрешить ограничение средств связи при ЧС

    Проект был разработан Минцифры. Согласно документу, приоритетными пользователями любых средств связи во время ЧС будут Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардия, а также координационные органы всех уровней единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    В документе также указывается, что решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи должно приниматься Минцифры вместе ‎с приоритетными пользователями на основе анализа состояния сетей в зоне ЧС, а также предложений координационного органа единой госсистемы. Согласно проекту, они должны направляться в министерство с использованием любых видов связи и рассматриваться незамедлительно.