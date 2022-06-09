Минцифры предложило поднять пошлину для операторов связи в 130 раз

Размер госпошлины для операторов связи предложили увеличить в 130 раз. Сумму захотели поднять с 7,5 тысячи до миллиона рублей. С такой инициативой выступило Минцифры.

Законопроект министерства появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается увеличить размер государственной пошлины с 7,5 тысячи до одного миллиона рублей за предоставление девять видов лицензий в области оказания услуг связи», — заявили авторы пояснительной записки к документу.

По их словам, повышение стоимости получения лицензий поможет снизить число недобросовестных операторов связи. Также реализация инициативы позволит оставить на рынке надежные компании, настроенные на качественную работу.

Как уточнили в Telegram-канале министерства, озвученные правила затронут только новых операторов связи. Компании, которые уже получили лицензии, смогут продлить их на прежних условиях. В ведомстве напомнили, что лицензии действуют в течение пяти лет. Всего в России насчитывается около 10 тысяч операторов связи.