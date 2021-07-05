Минцифры предложило добавить госуслуги в платные сервисы

Россияне смогут оплачивать госулуги через коммерческие приложения. Также с помощью них можно будет записываться на прием в ведомства. С этой инициативой выступило Минцифры.

«В проекте заинтересованы банки и операторы связи, но эксперты сомневаются, что участники рынка захотят предоставлять широкий спектр госуслуг», — написала газета «Коммерсант», которая ознакомилась с проектом постановления правительства «О внесении изменений в требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

Минцифры опубликовало документ на портале regulation.gov.ru 2 июля, он доступен для обсуждения.

Издание отметило, что бизнес, скорее всего, будет заинтересован в наиболее востребованных сервисах. К примеру, в приложениях по оплате штрафов и пошлин или регистрации сделок по продаже собственности в обмен на комиссию.

Из документа ведомства следует, что оказание госуслуг в электронной форме и запись на прием в госорганы или МФЦ может осуществляться информационными системами, которые интегрированы с порталом госуслуг. В частности, это могут быть банковские приложения.

Сторонние сервисы намерены подключать к госуслугам по инициативе компаний, отметили в Минцифры. Порядок интеграции и критерии отбора сейчас разрабатываются. Их представят в ближайшее время.

Список услуг, которые можно будет оказывать с помощью других сервисов, находится в стадии проработки. В данный момент на портале госуслуг можно оплатить у штрафы за нарушение ПДД, ЖКХ, получить справки и выписки из госорганов, а также подать заявление о регистрации или расторжении брака.