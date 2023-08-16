16 августа 2023, 20:43
Минцифры пожаловалось на серьезный дефицит айтишников
Глава Минцифры Шадаев: дефицит айтишников в России составил до 700 тыс. человек
Кадровая база IT-разработчиков в России увеличилась на 13% за 2022 год, достигнув почти 740 тысяч человек. Однако в стране не исчез дефицит специалистов отрасли. Об этом на совещании президента с кабмином заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Его процитировало РИА «Новости».
«Дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны», — указал Шадаев.
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Министр отметил, что IT-отрасль продолжила стремительно развиваться. Только за 2022 год объемы продаж российских информационных разработок выросли на 22%. Поэтому Минцифры серьезно занялось кадровым вопросом, организовав специальный комплекс мероприятий для школьников, студентов и взрослых.
Особое внимание министерство уделило подготовке IT-специалистов в вузах, увеличив количество бюджетных мест на данное направление.
«У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT. <...> Мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема», — заверил Шадаев.
Ранее Минцифры заявило о разработке законопроекта по увеличению до 30 лет возраста отсрочки от армии для работников IT-сферы.
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