Общество 01 февраля 2024, 09:13 Минцифры опубликует результаты расследования сбоя доменной зоны .RU Шадаев: Минцифры ведет разбирательство из-за сбоя в работе доменной зоны .RU РИА «Новости»

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Минцифры разбирается в обстоятельствах и причинах сбоя работы доменной зоны .RU, заявил глава ведомства Максут Шадаев. О проведении расследования он рассказал журналистам на форуме Digital Almaty 2024, сообщило РИА «Новости».

«Минцифры ведет разбирательство. Закончим — обязательно „опубличим“ результаты технического разбора этой ситуации», — сказал Шадаев.

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Сложности в работе доменной зоны возникли вечером 30 января. Около 20:21 министерство информировало абонентов Национальной системы доменных имен, что проблему удалось решить и доступ к сайтам восстановят в ближайшее время.

Также в пресс-службе пояснили, что сбой вызвала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных).

Примерно через два часа Минцифры сообщило, что проблему, вызвавшую недоступность сайтов в зоне .RU, устранили.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — предупредили в ведомстве.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в комментарии «360» предположил, что проблему могли вызвать разные причины, в том числе человеческий фактор.