Минцифры опровергло слухи о сборе биометрии без согласия россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опровергло информацию о сборе биометрии без согласия жителей страны. В ведомстве подробно рассказали о целях нового проекта, который не предполагает отмену получения добровольного согласия граждан.

Документ призван отрегулировать процессы импорта ранее собранных данных из коммерческих структур в Единую биометрическую госсистему.

Собирать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, через мобильное приложение (с 30 сентября) и через МФЦ (в перспективе). При этом нельзя собирать данные с камер наблюдения и из других источников, которые не предусматривают предварительного согласия, разъяснили в министерстве РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что Минцифры предложило собирать биометрические данные граждан без их согласия. По данным ведомства, предложенные изменения упростят передачу данных из любых информационных систем в ЕБС.

Госдума РФ приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян. Теперь обрабатывающие личную информацию операторы должны в течение суток сообщать властям об утечке данных.