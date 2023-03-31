Общество 31 марта 2023, 20:53 Минцифры объяснило пропажу функции удаления учетной записи на «Госуслугах» Минцифры: удаление профиля на портале «Госуслуги» отключили из-за взлома личных кабинетов freepik

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В Минцифры России подтвердили информацию об отключении функции удаления учетной записи с портала «Госуслуги». Решение приняли из-за роста случаев взлома личных кабинетов пользователей, уточнили в Telegram-канале министерства.

«В связи с участившимися случаями взлома злоумышленниками личных кабинетов на „Госуслугах“, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи принято решение отключить эту функцию», — подчеркнули в ведомстве.

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В Минцифры добавили, что удаление аккаунта не рассматривается как уклонение от службы в армии. Аннулировать учетную запись теперь можно только при личном посещении МФЦ.

Пользователи сайта и приложения «Госуслуги» ранее сообщили о невозможности удалить свою учетную запись. При попытке удалить профиль всплывало соответствующее сообщение.