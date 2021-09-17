Минцифры объяснило назначение второго пакета мер поддержки IT-отрасли

Утвержденный правительством РФ второй пакет мер поддержки IT-отрасли нацелен на продвижение российских продуктов. Планируется, что за три года компании — представители отрасли потратят на них 70% бюджетов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о направленности второго пакета мер на встрече с представителями IT-сообщества в Ульяновске. Его слова привел ТАСС.

«Цель второго пакета — это уже жесткое стимулирование спроса на российские продукты. <…> За три года [IT-компании] должны 70% своих IT-бюджетов потратить на российские продукты», — заявил глава Минцифры, обратив внимание на «жесткий KPI» предприятий.

Пакет мер поддержки предполагает большие льготы для бизнеса, занятого во внедрении решений в сфере искусственного интеллекта.

«Фактически эти решения будут ставиться на себестоимость с коэффициентом 1,5», — пояснил Шадаев.

Выгода компаний — в фактическом уменьшении налога на прибыль. Решение сделает покупку отечественного ПО более выгодным для региональных предприятий. Если они тратят деньги на российский софт, то расходы как раз могут вычесть из указанного налога.

«В этом смысле это тоже дополнительное стимулирование», — сказал министр.

Соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс РФ, однако решение за всю страну правительство принимать не намерено.

«Потому что 17% налога на прибыль — это региональный бюджет, но как минимум федерация дает сигнал, что регионы таким образом могут стимулировать внедрение российского софта», — заключил Шадаев.