Минцифры назвало ложной информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги» | 360°

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Минцифры назвало ложной информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги»

Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей портала «Госуслуги»

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Появившаяся в Сети информация о якобы утечки данных пяти тысяч пользователей портала Госуслуги не соответствует действительности. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития.

«В Интернете появился файл с пяти тысячами записей данных якобы пользователей портала Госуслуги. Информацию об утечке информации с данными опровергаем», — заявили ведомстве.

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Специалисты проверили файл и выяснили, что в нем нет необходимого перечня параметров, присутствующих в персональных учетных записях клиентов сервиса.

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«Информация надежно защищена, пароли и логины скомпрометированы не оказались», — добавили в Минцифры.

Также в ведомстве отметили, что опубликованная база данных имеет отношение к одной из внешних систем, используемых для упрощенной авторизации на Госуслугах, однако она не ведет к полному набору информации о личных данных клиентов.

Ранее в Сети появился файл, в описании которого говорилось, что он является часть взломанной базы данных Госуслуг, писал RT.

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