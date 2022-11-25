Общество 25 ноября 2022, 11:51 Минцифры не поддержало запрет на использование WhatsApp вне работы Шадаев: Минцифры не поддерживает запрет на использование WhatsApp вне работы Unsplash

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Минцифры выступило против запрета на использование WhatsApp вне работы, заявил глава ведомства Максут Шадаев. При этом министерство поддерживает использование для рабочей переписки в госструктурах именно российских мессенджеров, сообщил «Коммерсант».

«Природа министерства — разрешено все, что не запрещено», — сказал Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии.

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По его словам, единственное, что пытается отрегулировать Минцифры — это сфера рабочих коммуникаций. По мнению министра, если говорить о соседских чатах, то они допустимы в любых сервисах. Но такой принципе нельзя применять во всех областях.

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«Если мы говорим об обсуждениях по вертикали, то позиция министерства однозначна: использовать только российские мессенджеры», — подчеркнул он.

Так Шадаев ответил на вопрос одного из участников форума, который сообщил о «негласном запрете» на использование WhatsApp для родительских чатов в школах Якутии. По его словам, в школах предлагают вести переписку в Telegram.