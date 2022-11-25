25 ноября 2022, 11:51
Минцифры не поддержало запрет на использование WhatsApp вне работы
Шадаев: Минцифры не поддерживает запрет на использование WhatsApp вне работы
Минцифры выступило против запрета на использование WhatsApp вне работы, заявил глава ведомства Максут Шадаев. При этом министерство поддерживает использование для рабочей переписки в госструктурах именно российских мессенджеров, сообщил «Коммерсант».
«Природа министерства — разрешено все, что не запрещено», — сказал Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутии.
Реклама
По его словам, единственное, что пытается отрегулировать Минцифры — это сфера рабочих коммуникаций. По мнению министра, если говорить о соседских чатах, то они допустимы в любых сервисах. Но такой принципе нельзя применять во всех областях.
Реклама
«Если мы говорим об обсуждениях по вертикали, то позиция министерства однозначна: использовать только российские мессенджеры», — подчеркнул он.
Так Шадаев ответил на вопрос одного из участников форума, который сообщил о «негласном запрете» на использование WhatsApp для родительских чатов в школах Якутии. По его словам, в школах предлагают вести переписку в Telegram.
Реклама
Реклама