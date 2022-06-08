Минцифры назвало дату начала онлайн-зачисления в вузы России

Студентов будут зачислять в российские вузы в режиме онлайн с 20 июня. Это будут делать через портал «Госуслуги», заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Онлайн-зачисление в вузы РФ стартует 20 июня», — сказал Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что самыми распространенными среди выпускников столичных вузов остаются профессии юриста, экономиста.

Он отметил, что юристов, управленцев, экономистов в последние годы стало меньше. Например, в 2016 году на них приходилось 56,5% всех молодых специалистов.

Популярными направлениями в вузах также остаются «СМИ и реклама» (5,5 тысячи выпускников), «Образование и педагогика» (7,3 тысячи выпускников), «Информатика и вычислительная техника» (6,6 тысячи выпускников).