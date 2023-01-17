Общество 17 января 2023, 01:28 Минцифры назвало число действующих в России операторов связи Минцифры сообщило, что в России действуют около 23 тысяч лицензий операторов связи Pxhere

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Сейчас в России действует почти 23 тысячи лицензий операторов связи, они выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Ким на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме. Его слова привело агентство «Прайм».

«Почему мы считаем, что нужно ужесточать работу с операторскими лицензиями. Во-первых, у нас уже почти 23 тысячи лицензий действуют на территории Российской Федерации, которые выданы более чем 10,5 тысячи юридических лиц операторов связи», — сказал Ким.

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Минцифры старается вести принципы возмездности, отметил замглавы ведомства. Например, на сегодняшний день первый штраф за нарушение установки средств обеспечения оперативно-разыскных мероприятий юридическим лицам составляет от 300 до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдется в сумму от двух до шести миллионов рублей. Сама стоимость операторских лицензий в России при этом составляет 7,5 тысячи рублей.

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник, 16 января, поддержал принятие в первом чтении законопроекта о существенном увеличении размера госпошлины за предоставление лицензии на услуги связи. Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы 18 января.