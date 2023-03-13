Общество 13 марта 2023, 20:27 Минцифры начнет передавать сведения о волонтерской деятельности в ЕСИА с 1 июня Минцифры поручили передавать сведения о деятельности волонтеров в ЕСИА с 1 июня РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство России обязало Минцифры предоставить с 1 июня 2023 года техническую возможность передачи сведений о волонтерской деятельности в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отметили, что в ведомстве должны продумать техническую возможность передачи данных в ЕСИА, которая обеспечивает информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Реклама

Ассоциация волонтерских центров займется сверкой сведений о добровольцах, сведения о которых содержатся в системе «Добровольцы России», с информацией из ЕСИА. Также информацию о волонтерах, которая есть в системе, проверят на актуальность и соответствие требованиям.

Реклама

Ранее «Росконгресс» и Ассоциация волонтерских центров начали набирать иногородних волонтеров для помощи в организации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2023. Заявки будут принимать до 28 февраля включительно, форум состоится с 7 по 18 июня.