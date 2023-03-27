Общество 27 марта 2023, 11:03 Минцифры начнет борьбу с сервисами аренды телефонных номеров в Рунете

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В Минцифры подготовили поправки к «Правилам централизованного управления сетью связи общего пользования», в которых говорится, что сервисы аренды виртуальных номеров будут включены в список угроз Рунету вместе с сервисами подмены номера и сайтами с запрещенной информацией. Об этом написала «Парламентская газета».

Сайты для аренды мобильных номеров предоставляют доступ к виртуальным SIM-картам, которые, в свою очередь, дают возможность мошенникам временно пользоваться виртуальным номером и регистрироваться по нему.

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В ведомстве считают, что использование таких сервисов несет прямую опасность для работы российского интернета. По словам члена Академии криптографии, экс-заведующего кафедрой информационной безопасности Высшей школы экономики Александра Баранова, такие сервисы могут использоваться для организации каких-то вбросов или акций.