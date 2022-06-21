Минцифры и ФАС проверят основания для резкого повышения тарифов Tele2

Абоненты Tele2 стали жаловаться на резкое подорожание тарифов на услуги сотовой связи. Обоснованность повышения цен решили проверить Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. Минцифры запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — сообщила пресс-служба министерства.

Как пояснили в ведомстве, 21 июня абоненты Tele2 получили уведомления об увеличении стоимости безлимитных тарифов. Цены на услуги оператора связи выросли более чем в 1,5 раза. Если раньше тариф «Безлимит» стоил 450 рублей, то теперь за него просят 750 рублей. Пользователи стали жаловаться на рост стоимости в соцсетях.

Весной 2022 года ФАС и Минцифры разработали рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Изменение цен считается обоснованным, если оно соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.