Минцифры анонсировало законопроект об оборотных штрафах за утечки данных

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представит законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечки персональных данных клиентов в середине октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас законопроект находится в стадии разработки. В министерстве подчеркнули, что ведомство выступает за ужесточение ответственности, но конечной целью законопроекта являются не сами штрафы, а мотивация для бизнеса вкладываться в развитие инфраструктуры информационной безопасности.

«Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных данных пользователей», — процитировало пресс-службу министерства РИА «Новости».

Если законопроект примут, при первом нарушении компаниям будут назначать штраф, соразмерный объему попавших в Сеть данных, а при повторном — оборотный.