Минцифры назвало плюсы продажи авто через госуслуги

Использование электронных договоров на портале «Госуслуги» сделает оформление договоров с транспортными средствами значительно проще. Также это позволит исключить ошибки при подаче заявлений и повысит безопасность сделок.

Минцифры к 1 мая запланировало запуск механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на госуслугах. Полный перечень действий утвердят приказом, сообщил РИА «Новости» директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», — сказал представитель министерства.

Использование новых мер позволит, по мнению инициаторов, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами, заключил Горобцов.

В список новых возможностей также включили оформление договоров финансовой аренды, кроме заключаемых государственными или муниципальными учреждениями. Туда добавили возможность узнавать об изменениях условий по кредиту.

Ранее на сайте проектов нормативных актов обнародовали проект приказа, утверждающего перечень возможностей, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг с 1 мая 2021 года. Туда входят: оформление договоров купли-продажи транспортных средств; оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ предоставлению государственных и муниципальных услуг.