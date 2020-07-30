Минтруда: бездомных стало в два раза меньше в России

Наибольшее количество людей обратились за помощью в Кемеровской (6152 человека), Новосибирской (6080) и Тюменской (4141) области, а также в Красноярском крае (3234) и Челябинской области (2956). В столице — 2196 человек.

Меньше всего бездомных обратились в центры социальной помощи в Курской области (четыре человека), Приморском крае (41), Калмыкии (64), Московской (98) и Тверской (99 областях).

Сергей Вострецов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказал, что в последние годы центры стали отказывать в помощи «профессиональным» бездомным. Теперь большее внимание уделяется тем, кто действительно нуждается в помощи.

«Я думаю, что все-таки порядка стало больше. Есть „профессиональные“ безработные, так и „профессиональные“ нищие. В связи с тем, что контроль за этим усилился, действительно кому нужна помощь, могут получить. Власть в этом плане стала работать более оперативно и четко. Если человек нуждается, его либо в интернат какой-то надо определять, если он больной и ему нужна помощь. Либо его надо определять на лечение, либо родственников искать», — объяснил Вострецов.