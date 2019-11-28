Минтруд закрыл вопрос о выходном 31 декабря в 2019 году

«Правительство принимает решение заблаговременно (по выходным и праздничным дням), невозможно что-то поменять централизованно для всех», — объяснил глава ведомства.

Правительство отмечает праздничные дни в календаре красным цветом в октябре годом ранее. Это необходимо для того, чтобы работодатели и подчиненные по всей России смогли спланировать свои графики. Именно поэтому сейчас как-либо централизовано менять планы на остаток года уже поздно. Решение по 31 декабря 2019-го приняли полтора года назад.

Причем Топилин считает ненужным сделать 31 декабря в 2020 году выходным днем. Соотечественники и так подстраиваются или договариваются, например, уходят в отпуска. А водители или врачи работают по графику, им менять нечего.

Ранее депутаты предложили распределить баланс рабочих и выходных дней в году так, чтобы 31 декабря никогда не нужно было выходить на работу. По их мнению, этот вариант понравится и работникам, и сотрудникам. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.