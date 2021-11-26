Новый критерий оценки уровня бедности с учетом инфляции может появиться в России. Сейчас этим вопросом занимаются в Министерстве труда и социальной защиты, сообщила газета «Известия» со ссылкой на близкие к ведомству источники.

По данным издания, рассчитывать новый показатель будут умножением прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — это так называемый якорный показатель — на индекс потребительских цен. Специалисты увидели в таком подходе смысл.

«Понятие „якорная бедность“ используют все европейские страны, которые ставят перед собой задачу по существенному снижению числа малоимущих. Они фиксируют величину прожиточного минимума, по сравнению с которым планируют мерить прогресс, и дальше просто повышают его на инфляцию», — рассказала газете проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Источники уточнили, что новый подход будут использовать только для оценки уровня бедности россиян, а критерием предоставления социальной поддержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству постоянно следить за уровнем доходов бедных россиян и при необходимости принимать дополнительные меры социальной поддержки.