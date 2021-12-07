Минтруд задумался о новой компенсации для пенсионеров

Министерство труда России подготовило предложения о дополнительной компенсации пенсионерам из-за высокой инфляции. Сделано это было по поручению Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Министр отметил, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, однако инфляция по итогам года будет выше.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, что будут приняты соответствующие решения», — сказал Котяков.

Ранее исследование компании Fashion Consulting Group показало, что в следующем году повысятся цены на одежду и обувь на 15-25%. Это без учета инфляции, которая произошла в этом году, когда цены повысились на 10-15%.

Также может вырасти стоимость бытовой техники до 15%. Причиной станет запрет на вывоз всех видов лома и отходов с содержанием драгметаллов.