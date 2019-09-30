Минтруд: в соцсетях начали появляться фейковые сообщения о пособиях

Персональные данные россиян опять под угрозой. Украсть их через социальные сети пытаются мошенники. Они заявляют, что представляют Минтруд, и предлагают вывести «денежное пособие».

Неизвестные действуют через мессенджеры, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты России. Аналогичные данные были опубликованы и на фейковой странице Минтруда в Facebook.

В рассылаемом им объявлении речь идет о некоей выплате на сумму в 115 тысяч рублей. Она якобы полагается гражданам страны, работавшим в период с 1991 по 2019 годы.

«Вывод пособий» в Минтруде назвали недостоверной информацией. В ведомстве также заметили, что министерство не рассылает россиянам никаких сообщений.

Телефонные мошенники активизировались в России Подробнее

Жителей страны призвали к бдительности и рекомендовали не оставлять персональные данные на сомнительных ресурсах.

Все сведения министерство распространяет на официальных страницах — сайте и в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что число мошеннических звонков частным клиентам банков в России увеличилось. У своих жертв злоумышленники пытаются выяснить личные данные, чтобы завладеть денежными средствами.