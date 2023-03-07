Общество 07 марта 2023, 13:07 Минтруд уточнил требования к работе сотрудников ритуальных услуг

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В понедельник, 6 марта, Минтруд представил новый профессиональный стандарт «Работник в области похоронного дела» на портале нормативных актов. Об этом написала «Парламентская газета».

Новый документ, заменяющий тот, что действовал с 2015 года, более четко описывает требования к образованию и обучению сотрудников ритуальных услуг.

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«Для того чтобы заниматься ритуальными услугами, работнику необходимо хотя бы среднее профессиональное образование и последующее повышение квалификации. У нас в стране есть соответствующие учебные центры», — сообщил исполнительный вице-президент Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов.

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В некоторых случаях к профессии не будут допускать людей моложе 18 лет. Кроме того, работникам обязательно нужно пройти медицинские обследования.