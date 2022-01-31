Минтруд уточнил размер маткапитала с 1 февраля

С 1 февраля в России размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. При рождении второго семья получит 693,1 тысячу, если не получала выплату за первенца.

Сумму маткапитала уточнили в Минтруде РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тысячи рублей», — добавили в министерстве.

С 1 января 2021 года размер маткапитала в России вырос на 3,7%. На первого ребенка государство выделяло 483,8 тысячи, на второго — 639,4 тысячи.

С первого дня февраля этого года выплату проиндексируют на 8,4%, как и другие не связанные с размером прожиточного минимума. Индексация также коснется выплат ветеранам, пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих россиян, единовременного пособия при его рождении, компенсаций подвергшемся воздействию радиации и других мер соцподдержки.

В общей сложности подобные выплаты, уточнили в Минтруде, получают около 16 миллионов человек. Традиционно их индексируют по уровню инфляции 1 февраля. Материнский капитал был исключением, но по поручению президента РФ Владимира Путина приняли закон, изменяющий порядок его пересмотра.

«Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля», — напомнили в Минтруде.

Необходимые для индексации всех мер поддержки средства уже заложили в бюджет страны.