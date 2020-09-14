Минтруд спрогнозировал число занятых россиян к концу 2021 года

Ведомство подготовило проект приказа целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2021 год. В тексте документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, прогнозы установлены для каждого региона.

В пресс-службе Минтруда отметили, что изменение целевых показателей объясняется пандемией, которая серьезно сказалась на рынке труда. Для восстановления показателей конца 2019 года нужно принимать меры. Все показатели согласованы с региональными властями. Общее число занятого населения к концу четвертого квартала 2021 года должно составить 71,9 миллиона человек.

Показатели рассчитывали с учетом фактических данных на конец прошлого года, текущей ситуации на рынке труда в России, запланированных мероприятий по содействию занятости населения и предварительного социально-экономического прогноза на следующий год.

Для увеличения числа занятых граждан власти намерены организовывать мероприятия по переобучению, увеличивать количество вакансий, предполагающих дистанционную работу. Кроме того, центры занятости различных регионов начнут взаимодействовать между собой для закрытия большего числа свободных вакансий.

Для выпускников средних и высших учебных заведений введут программу стажировок и других дополнительных инструментов, которые помогут в поисках работы. Такие меры Минтруд разрабатывает совместно с отраслевыми ведомствами и региональными властями.