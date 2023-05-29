Общество 29 мая 2023, 19:08 Минтруд спрогнозировал значительное сокращение числа женщин репродуктивного возраста Замминистра труда Баталина: женщин от 30 до 39 лет к 2030 году станет меньше на 33,8% Freepik

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Численность женщин от 30 до 39 лет (возраст, на который приходится 48% рождений детей в России) уменьшится на 33,8% к 2030 году. Такой прогноз дала первый заместитель министра труда и соцзащиты страны Ольга Баталина на московском международном форуме «Демография и семейная политика». Ее слова привел ТАСС.

Сейчас женщин этого возраста 12 миллионов, а станет до 7,9 миллиона. В целом число женщин репродуктивного возраста за семь лет сократится, заявила Баталина.

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«У нас сейчас на пике численности находится возрастная когорта 30–39 лет, которая традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей — 58% вторых рождений и 68% третьих рождений. <…> Вот сейчас пройдет пик, и начнется медленное снижение, к 2030 году — на 4,2 миллиона», — предрекла замминистра.

При этом, по ее словам, количество женщин от 20 до 29 лет, на которых приходится 44% рождений детей, к этому за семь лет вырастет с 7,2 миллиона до 7,9 миллионов.