Минтруд спрогнозировал рост числа официальных безработных на 20%

К 2021 году на учете в службе занятости будут состоять 900 тысяч россиян. Это на 20% больше показателя нынешнего года (750 тысяч), прогнозируют в министерстве труда.

Согласно прогнозу ведомства, с которым ознакомились «Известия», в 2020 году число зарегистрированных безработных вырастет до 800 тысяч, в следующем году увеличится до 900 тысяч, в 2022 году останется на этом уровне.

Реальное число безработных, по данным Минтруда, составляет в стране 4,6% от трудоспособного населения или 3,4 миллиона человек. В ближайшие годы в абсолютных цифрах число безработных не превысит этот показатель, в процентном выражении он может снизиться до 4,5%, считают в министерстве.

Таким образом, по расчетам Минтруда, в ближайшие годы все больше безработных будут вставать на учет в службу занятости. Повышать эффективность и улучшать ее имидж начали в 2019 году, рассказали в пресс-службе министерства.